Brésil : un ancien sélectionneur conseille à Neymar de retourner au FC Barcelone

Alors qu'il était proche de retourner au FC Barcelone l'été dernier, Neymar était finalement resté à Paris. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le Brésilien est concentré sur sa saison avec le PSG. Cela n'empêche cependant pas certains de donner leur avis sur le choix que doit faire l'intéressé. Dernièrement, c'est l'ancien sélectionneur du Brésil, Luiz Felipe Scolari, qui s'est exprimé sur le sujet.

Dans une interview pour Fox Sports et relayée par Sport, celui qui a dirigé la sélection auriverde entre 2012 et 2014 conseille à Neymar de quitter le club de la capitale pour regagner le FC Barcelone. Un choix fort dans un but bien précis. « Si l’occasion se présente, alors il sera de nouveau le meilleur du monde », a rapporté Scolari. Ce dernier pourrait alors être contrarié par l'annonce fracassante du président de la Liga, Javier Tebas, rapportant que le FC Barcelone n'a pas les fonds nécessaires pour faire revenir le Brésilien.