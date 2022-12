Argentine - France : l’entraîneur des gardiens argentins explique la clé de la victoire aux tirs au but

La suite après cette publicité

L’issue de la finale de la Coupe du monde 2022 s’est terminée par une déchirante séance de tirs au but, largement remportée par l’Argentine contre les Bleus (3-3, 4-2 t-à-b). Et si certains pensent que les séances de tirs au but se jouent à la loterie, Martin Tocalli, l’entraîneur des gardiens de l’Argentine et d’Emiliano Martinez, qui a notamment stoppé le tir au but de Kingsley Coman, n’est pas d’accord avec cette analyse. Au micro de la radio argentine Radio Con Vos 89.9 FM, il a raconté la préparation argentine de cette séance de tirs au but.

« Nous avons d’abord parlé des tireurs, mais je sentais qu’Emiliano Martinez était calme. C’est ton moment, ferme-la, je te fais confiance, ferme-la, ça va aller’. On avait déjà parlé du fait qu’ils n’avaient pas de tireurs qu’on a déjà vus, comme Coman, alors je pense qu’il n’y avait pas grand-chose de plus à dire. La confiance est la clé, surtout chez le gardien de but », a-t-il assuré, avant d’ajouter qu’Hugo Lloris était aussi, avec Martinez, le meilleur gardien de ce Mondial 2022. « Lloris pourrait être aussi sur le podium, ce n’est pas un hasard si en deux Coupes du monde, (il fait) deux finales, lâche-t-il. Il maintient de bonnes performances, de grands matchs avec peu d’erreurs ».

