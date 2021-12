Liga : le Betis assomme le FC Barcelone au Camp Nou

A l'occasion de la 16ème journée de Liga, le FC Barcelone accueillait le Betis au Camp Nou. Auréolés de leur victoire face à Villarreal (3-1) le week-end dernier, les Blaugranas voulaient enchaîner pour se rapprocher de leur adversaire du jour au classement. De son côté, le Betis tranquille vainqueur de Levante (3-1), pouvait grimper provisoirement sur le podium de Liga en cas de succès en Catalogne. Pour cette affiche de 16h15, Xavi alignait un 4-3-3 avec Abde, Memphis, Coutinho en attaque. Manuel Pellegrini optait pour un 4-2-3-1 avec Willian José en pointe.

Le Barça réalisait une entame intéressante et obtenait la possession du ballon. Logiquement, les hommes de Xavi se procuraient la première occasion franche du match. Sur la gauche, Jordi Alba distillait un bon centre au six mètres pour Coutinho qui voyait sa déviation repoussée par Rui Silva (11e). Par la suite, l'emprise sur le match des Blaugranas devenait beaucoup moins fluide et le Betis montrait le bout de son nez. Juste après la demi-heure de jeu, la formation barcelonaise devait composer sans Gavi sonné après avoir reçu le ballon en plein visage (35e). Les hommes de Pellegrini procuraient quelques frissons aux supporters du Camp Nou. Sur la gauche, Moreno centrait pour Aitor Ruibal dont la talonnade filait juste à côté (45e).

L'entrée d'Ousmane Dembélé a réveillé le Barça

Le Betis terminait fort la première mi-temps sans pour autant concrétiser. Au retour des vestiaires, les hommes de Pellegrini pensaient ouvrir le score par Juanmi qui coupait un centre de Aitor Ruibal, mais l'arbitre de touche refusait logiquement le but pour une position de hors-jeu (53e). Conscient des difficultés de son équipe, Xavi misait sur les entrées de Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé pour insuffler une nouvelle dynamique (59e). L'impact de ce coaching fut quasi immédiat, avec Dembélé dont la frappe enroulée passait juste à côté (61e). Très entreprenant, l'ailier français aimantait le cuir dans le dernier quart d'heure. Après avoir combiné avec Dest, le champion du monde voyait sa tentative filer juste à côté (75e).

Le Barça s'appuyait sur la volonté du Français pour semer la zizanie dans la défense andalouse. Le numéro sept blaugrana crochetait Guardado avant de voir sa frappe mourir juste à coté (77e). Malheureusement pour les FC Barcelone, le Betis profitait d'un contre pour ouvrir le score. Bien lancé sur la droite, Canales crochetait de Jong et servait Tello qui décalait Juanmi dont la frappe ne laissait aucune chance à Ter Stegen (0-1, 79e). Sonné, le Barça tentait d'égaliser dans la foulée, mais Ez Abde bien servi par Dembélé ne trouvait pas le cadre (81e). Avec cette quatrième défaite de la saison, le FC Barcelone restait scotché à la septième place du classement. Le Betis grimpait provisoirement sur le podium de Liga.

