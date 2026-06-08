PSG : drôle d’anecdote sur Kvaratskhelia et le Real Madrid

Après une nouvelle saison remarquable sous le maillot du PSG, ponctuée par une deuxième Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia confirme un peu plus son statut de joueur clé du projet parisien. Arrivé avec de grandes attentes, l’international géorgien s’est rapidement imposé comme l’un des éléments offensifs les plus influents de Luis Enrique, au point d’être considéré comme un futur prétendant sérieux au Ballon d’Or. S’il n’est évidemment pas sur le marché, le club de la capitale comptant fermement sur lui pour les saisons à venir, son nom continue pourtant d’alimenter quelques discussions à l’étranger.

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Invité de l’émission espagnole Tiempo de Juego sur la Cadena COPE, un intervenant proche du Real Madrid a notamment livré une confidence surprenante à son sujet. « Le père de Kvaratskhelia est mon ami », a-t-il d’abord expliqué, avant d’ajouter : « je ne pense pas qu’il quittera le PSG cette année, le club ne le laissera pas partir. » Mais surtout, l’Espagne évoque un attachement particulier du joueur au Real Madrid : « Kvaratskhelia est un Madridista dans l’âme. Il a des posters de Cristiano Ronaldo chez lui en Géorgie. » Toutefois, il est quasi impossible que "Kvara" quitte la capitale dès cet été, alors que con contrat court jusqu’au 30 juin 2029.