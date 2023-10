OM-OL : Amélie Oudéa-Castéra en remet une couche après le report

Alors qu’elle a déjà réagi sur les ondes de RMC, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a tenu à publiquement apporter son soutien à l’Olympique Lyonnais en dénonçant les agissements de certains supporters marseillais : «Les images des bus caillassés de l’OL et de ses supporters, et celles du visage ensanglanté de Fabio Grosso sont révoltantes. Ces actes inadmissibles nient les valeurs mêmes du football et du sport, et leurs auteurs doivent tous être retrouvés et sévèrement sanctionnés. 7 premiers suspects ont d’ores et déjà été interpellés. Face à la gravité des faits, la décision de la LFP d’annuler la rencontre OM-OL s’imposait. J’apporte tout mon soutien à l’OL, à son entraîneur ainsi qu’à son adjoint Raffaele Longo également touché au visage».

«J’ai une pensée pour l’immense majorité des supporters qui ne souhaitaient ce soir qu’exprimer leur ferveur en tribune, et pour qui la fête est gâchée de manière particulièrement injuste. Ces agissements marqués par la bêtise et la haine, qui n’ont rien à voir avec le sport, doivent être éradiqués avec la plus grande détermination par le collectif de tous les acteurs, publics et privés, qui aiment véritablement le sport et doivent s’unir plus fermement que jamais pour le défendre».