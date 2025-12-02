Real Madrid : nouvelle rechute inquiétante pour Ferland Mendy !

Ferland Mendy ne s’en sort pas. Touché depuis le 26 avril dernier et une grosse rupture au quadriceps, le latéral gauche du Real Madrid n’avait jamais disputé la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso. Enfin de retour à l’entraînement collectif du Real Madrid en octobre dernier, l’international français avait pu réintégrer le groupe merengue et avait même été directement titularisé lors de la victoire sur la pelouse de l’Olympiacos, en Ligue des Champions la semaine passée.

Une bonne nouvelle pour l’ancien défenseur de l’OL, de retour après à une absence de sept mois due à la blessure contractée en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone la saison dernière. Mais cela aura été de courte durée, puisque le Real Madrid a confirmé dans un rapport médical que le Français s’était de nouveau blessé seulement six jours après son grand retour sur les terrains. Un sérieux coup dur pour lui, qui va devoir repasser par la case infirmerie pendant un temps.

Ferland Mendy forfait jusqu’en 2026.

«Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près», indique le Real Madrid dans son communiqué. Et la radio espagnole Cope explique que Ferland Mendy sera indisponible pendant environ trois semaines. Par conséquent et en raison du calendrier, tout indique qu’il ne rejouera pas avant l’année prochaine, en 2026.

Un sérieux coup du sort pour le joueur de 30 ans qui espérait s’installer dans la concurrence madrilène. Malgré les rumeurs de départ cet été, son intention a toujours été de continuer à Madrid et de se battre pour sa place comme expliqué par nos soins. Mais cette saison, Ferland Mendy a désormais un sérieux concurrent avec Alvaro Carreras, qui plaît en plus beaucoup à Xabi Alonso. Et Fran Garcia est aussi une doublure à ne pas négliger.