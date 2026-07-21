L’Argentine pointe du doigt le grand coupable du but fatal inscrit par Ferran Torres

Malgré la défaite face à l’Espagne, l’équipe d’Argentine a été accueillie à bras ouverts par ses supporters à son retour à Buenos Aires. Depuis, le pays fait front face aux critiques venues du monde entier. Pour rappel, l’Albiceleste a été accusée d’avoir les faveurs de la FIFA et de son patron Gianni Infantino durant la compétition. Et après la finale perdue contre la Roja, le comportement très agressif de plusieurs joueurs argentins a scandalisé les amoureux du football. Depuis, certains joueurs sont sortis du silence pour défendre l’équipe championne du monde en 2022, et notamment Rodrigo De Paul.

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«La plus grande douleur vient du fait que nous n’avons pas pu ramener une nouvelle fois la Coupe du Monde dans notre pays, car s’il y a bien quelqu’un qui méritait de revivre cette émotion, c’était vous. Mais au fil des heures, on se rend compte que l’attachement que vous portez à cette équipe va bien au-delà du trophée, et c’est à cela que je veux m’accrocher pour traverser cette épreuve. Aujourd’hui, je constate combien de personnes attendaient cet échec, répandant tout au long de la Coupe du Monde des théories du complot infondées pour apaiser la douleur d’autrui de ne pas pouvoir vivre ce que nous, tous les Argentins, vivions, parce que nos sourires les dérangent, parce que notre façon d’être les agace… Mais cela n’a fait que confirmer que la passion et l’amour pour notre maillot peuvent tout surmonter. Cela me fera mal pendant longtemps, mais aujourd’hui plus que jamais, je suis fier d’être ARGENTIN».

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Une grosse erreur de marquage

Depuis, les médias argentins sont revenus sur le but fatal inscrit par Ferran Torres. Un but qui a valu à Giuliano Simeone (le fils de l’entraîneur de l’Atlético de Madrid) une vague de reproches. Disparu de la circulation après le troisième match de poule, l’ailier avait refait surface en demi-finale avant d’entrer en jeu en finale. Mais son erreur de marquage sur Ferran Torres est aujourd’hui pointée du doigt. «C’est ce genre de détail qui nous coûte la Coupe du Monde. On ne peut pas jouer comme ça en finale», pouvait-on lire chez certains supporters albiceleste. Un constat plutôt partagé par La Nacion.

«À un moment donné de l’action, Simeone s’arrête net et se désintéresse complètement de Torres, qui finit par tirer dans la surface sans être marqué, en toute liberté, en entrant de face, à la grande surprise de Dibu Martínez. On le voit clairement. Lorsque Porro adresse un centre à Nico Williams, Simeone ajuste – ou remet en place – quelque chose sur sa chaussure droite et cesse de courir, contrairement à Torres, qui a suivi la trajectoire de l’action, profitant de son isolement dans la surface». De son côté, le joueur s’est confondu en excuses sur ses réseaux sociaux. «Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens en ce moment… Je ne peux que vous demander pardon de ne pas avoir pu vous ramener la Coupe et vous remercier pour chacun de vos encouragements tout au long de la Coupe du monde, sur le terrain et à distance. Merci à cette équipe d’avoir tout donné à chaque match et d’avoir mis tout son cœur pour les plus de 46 millions d’Argentins. C’est un moment triste aujourd’hui, mais je suis convaincu qu’avec le temps, nous nous souviendrons avec fierté de tout ce que nous avons vécu ensemble lors de ce tournoi.»