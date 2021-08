Nice : la réaction de Christophe Galtier après la victoire à Lille

De retour à Pierre-Mauroy pour affronter Lille dans le cadre de la 2ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier a pulvérisé son ancienne équipe, avec qui il a remporté le Championnat de France l'an dernier. L'entraîneur des Aiglons s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

«Je savais que ça allait être un match difficile. Évidemment ma joie est très mesurée. Je remercie les supporters qui ont su, avec beaucoup de classe, me saluer. J’ai beaucoup de respect pour mes anciens joueurs. On avait travaillé ce match pour éviter d’être pris sur les points forts lillois. On a commencé très fort. Je ne voulais pas que l’on subisse le pressing lillois et que l’on soit acculé. Après, Lille a mis son jeu en place avec ses qualités et ses défauts, et on a essayé d’en profiter pour reprendre le ballon. J’ai dit que c’était une équipe de Ligue des champions, que c’était un match à une heure de grande audience. Je suis heureux pour mes joueurs. Est-ce que je suis heureux ? Je vous le dit, j’ai beaucoup de retenue par rapport aux joueurs lillois et aux supporters», a-t-il expliqué à Prime Vidéo.