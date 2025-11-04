Bayern : la déclaration étonnante de Manuel Neuer sur son avenir

Manuel Neuer va-t-il rester au Bayern Munich ? En fin de contrat en juin, le portier de 39 ans a laissé planer le doute sur son avenir en conférence de presse d’avant-match contre le PSG, en Ligue des Champions. « Nous en parlons à chaque fois que nous nous voyons. Je suis totalement détendu à ce sujet. L’important, c’est ce que nous faisons avec l’équipe. Ce sera aussi important de voir comment je me sens. Je prends mon temps, je veux m’assurer de rester en bonne santé et de continuer à bien performer. Ensuite, on pourra toujours discuter. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. C’est bien sûr une question de forme physique, de santé, de motivation et aussi de ce qui se passera avec le club la saison prochaine », a-t-il indiqué.

Son entraîneur Vincent Kompany a été relancé à ce sujet, quelques minutes après. « Il s’agit exactement des facteurs mentionnés par Manu. Il n’y a aucune urgence. C’est une décision qui concerne le club, pas seulement Manu, pas seulement moi. L’important, c’est qu’il prenne du plaisir et continue comme ça. Le moment viendra où nous en discuterons. » Le plus tôt sera le mieux…