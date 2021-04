Real Madrid : Kylian Mbappé veut venir selon Hugo Sanchez

Les dernières prestations de Kylian Mbappé en Ligue des champions ont marqué les esprits et surtout en Espagne. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé au PSG à moins d'un an et demi de la fin de son contrat, les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid sont toujours plus nombreuses.

Dans un entretien accordé à El Larguero sur la Cadena SER, l’ancienne légende du Real Madrid Hugo Sanchez a évoqué le cas de Kylian Mbappé. Pour lui, le Français a clairement envie de jouer chez les Merengues. « Mbappé fait un travail tranquille face au Bayern mais vous pouvez voir son désir de venir à Madrid », a-t-il expliqué avant de donner son avis sur le duel entre Mbappé et Haaland. « Haaland est le meilleur jeune attaquant et peut jouer avec Mbappé et Benzema. Madrid doit avoir la forme pour avoir les deux (Mbappé et Haaland) ».