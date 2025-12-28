Équipe de France : Rayan Cherki va poser un sérieux casse-tête à Didier Deschamps

L’échéance se rapproche inexorablement. Si certaines nations ont actuellement la tête à la CAN, d’autres ont déjà l’esprit tourné vers la Coupe du Monde l’été prochain. C’est le cas de l’équipe de France, qui débarquera avec le couteau entre les dents 42 mois après sa finale légendaire perdue face à l’Argentine. Pour son dernier grand défi à la tête des Bleus, Didier Deschamps s’avance aujourd’hui avec plusieurs certitudes. A priori, Kylian Mbappé restera attaquant axial sans cadre strict, mais avec un Olise en soutien.

Ces derniers mois, le sélectionneur des Bleus a répété à l’envi son estime pour le Bavarois, solidement installé au poste de numéro 10 désormais. En gardant la même configuration que lors des derniers rassemblements, deux strapontins restent à prendre parmi les offensifs du 4-2-3-1. Celui de droite devrait être réservé au Ballon d’Or Ousmane Dembélé, à condition qu’il soit épargné par les blessures d’ici là. Les deux matchs amicaux prévus face au Brésil et la Colombie en mars devraient davantage nous éclairer sur les orientations de Deschamps.

Le grand mystère à gauche

Toujours est-il qu’en anticipant et en tenant compte des formes actuelles de chacun, certains profils pourraient rapidement faire surface dans le débat, à l’image d’Hugo Ekitike et Rayan Cherki. Épatant avec Manchester City dont il est aujourd’hui le facteur X, l’ex-Lyonnais a pour lui sa flexibilité tactique et son côté ambidextre. The Athletic révèle qu’il est le joueur créant le plus d’occasions de buts en Premier League cette saison, et sa liberté de mouvement lui permet de générer du danger depuis n’importe quelle zone.

3 de ses 7 passes décisives sont ainsi venues de l’axe gauche, tandis que les 4 autres de l’axe droit, vers lequel il semble avoir une attirance plus naturelle. Cette polyvalence vaut de l’or pour Didier Deschamps, qui a souvent su varier les profils dans ses couloirs : les besogneux comme Matuidi, les ailiers de percussion comme Barcola, ou les ailiers plus intérieurs et créateurs comme Désiré Doué. Pour DD, l’enjeu résidera dans sa capacité à trouver le bon équilibre, et surtout la bonne animation pour éviter que ses offensifs se marchent sur les pieds.

Mars pourrait marquer un nouveau départ pour Cherki

Les derniers matchs des Bleus laissent en tout cas supposer que Deschamps tâtonne encore pour établir son quatuor. Depuis juin, Désiré Doué, Marcus Thuram, Hugo Ekitike, Christopher Nkunku et Bradley Barcola se sont ainsi partagés le poste d’ailier gauche à tour de rôle. Avec des fortunes très diverses. Après avoir fait sensation au mois de juin face à l’Espagne (5-4), Cherki avait, lui, manqué les rassemblements de septembre et octobre à cause d’une blessure.

Il avait retrouvé le groupe France en novembre, mais avait soufflé le chaud et le froid lors de sa titularisation face à l’Ukraine (4-0). Aligné comme numéro 10, le milieu offensif n’avait pas eu le rayonnement de ses meilleurs jours, et Olise avait ensuite changé le match en récupérant ce rôle. Mars pourrait donc marquer un nouveau départ pour le joueur de Manchester City. Pour autant que le sélectionneur soit réceptif à cette idée.