Le Bayern offre plus de 100 M€ pour une star de Premier League, Tottenham veut bloquer Harry Kane

Le Bayern lance sa première enchère pour Declan Rice

La suite après cette publicité

Declan Rice est suivi avec intérêt par Manchester United et Arsenal, il est aussi dans les petits papiers du Bayern Munich. D’après Sky Sports, Thomas Tuchel aurait même contacté le milieu de West Ham et discuté avec lui au téléphone. Mais les Bavarois seraient allés plus loin puisque le Daily Express évoque une offre du club allemand à hauteur de 95 millions de livres, soit environ 110 millions d’euros. Autre joueur au centre des rumeurs pour ce mercato, c’est Manuel Ugarte qui fait les gros titres du Guardian. Selon le journal, il est le prochain sur la liste de Chelsea, maintenant que Mauricio Pochettino est officiellement le coach des Blues pour la saison prochaine. Ugarte fait aussi réagir du côté du Portugal avec Record qui évoque les préférences du milieu uruguayen. D’après le quotidien lusitanien, il « préfère Chelsea au PSG » ! Le club anglais pourrait aussi avoir l’avantage du point de vue du club vendeur : le Sporting. Et la raison est simple, en plus des 60 millions d’euros qui correspondent à la clause du joueur, les Blues devraient ajouter des bonus d’environ 5 millions d’euros.

Tottenham veut absolument garder Kane !

L’un des plus gros dossiers de cet été va être celui d’Harry Kane ! Le buteur des Spurs fait la Une des pages sport du Daily Mirror, en compagnie de son président Daniel Levy. Ce dernier ne veut pas entendre parler d’un transfert de sa star vers Manchester United, si on en croit les informations du tabloïd. Le boss de Tottenham ne veut pas renforcer une équipe de Premier League, Kane devra donc rester avec les Spurs ou partir à l’étranger. D’ailleurs, le Daily Mirror précise que Daniel Levy est prêt à garder Kane de force, quitte à le voir partir libre à l’été 2024. Un choix fort qui fait les gros titres de nombreux journaux à l’instar du Daily Star. « Drapeau rouge pour Kane », résume le tabloïd qui explique que Tottenham est prêt au combat avec les Red Devils !

À lire

Real Madrid : personne ne veut de Reinier en Europe

Bellingham à un pas de Madrid

D’après AS, Jude Bellignham sera la prochaine grosse recrue du Real Madrid ! Les Merengues sont en train de boucler les derniers détails du transfert avec le Borussia Dortmund. Pour l’instant, les points qui bloquent encore sont notamment les bonus de l’opération, et les objectifs à valider pour les obtenir. La presse espagnole parlait hier d’une signature d’ici quelques jours et aujourd’hui, AS évoque une présentation au peuple madrilène durant la première quinzaine de juin !