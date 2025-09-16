L’UEFA Champions League fait son grand retour sur CANAL+ !

Le 31 mai 2025 restera gravé dans la mémoire des téléspectateurs français, et forcément encore plus dans celle des supporters du Paris SG. Le club de la capitale a vécu son premier sacre en UEFA Champions League et a pu soulever la Coupe aux grandes oreilles. Mais la compétition reprend ses droits et ouvre ses portes pour la saison 2025-2026. On remet les pendules à zéro et on enfile le bleu de chauffe. Car la compétition s’annonce encore particulièrement relevé, avec un Real Madrid revanchard, un FC Barcelone époustouflant, un Liverpool surarmé ou encore un Arsenal très ambitieux.

Le Paris SG sera accompagné cette saison de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. Trois clubs français légendaires qui ont encore hérité d’un tirage sacrément relevé. Pour preuve, le premier match de l’OM, c’est tout simplement un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, ce mardi 16 septembre ! Un match de prestige pour les Olympiens, et pourquoi pas un premier exploit, à l’image de ce que Lille avait pu réaliser la saison passée ? Le Paris SG débutera le mercredi par la réception de l’Atalanta et cherchera avant tout à ne pas perdre des points en route comme lors de la précédente phase de la ligue…

Enfin, pour cette première journée qui se déroulera sur 3 jours, l'AS Monaco se déplacera sur la pelouse du Club Bruges, devenu un habitué de la grande scène européenne et un adversaire tout sauf facile. Sans compter quelques affiches prestigieuses, comme FC Barcelone-Newcastle, Bayern Munich-Chelsea, Liverpool-Atlético de Madrid ou encore Manchester City-Naples.

