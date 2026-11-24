La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rendre le titre de la CAN 2025 au Sénégal. Dans un communiqué publié ce mardi, l’instance continentale a pris acte de la sentence finale, qui annule la décision de sa commission d’appel du 17 mars 2026 et confirme celle de son conseil de discipline du 11 février. Les Lions de la Teranga sont donc officiellement reconnus vainqueurs de la compétition, au détriment du Maroc.

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La CAF a publié le communiqué suivant. « Le Tribunal arbitral du sport (« TAS ») a rendu aujourd’hui sa sentence finale dans le différend opposant la Fédération sénégalaise de football (« FSF ») et la Fédération royale marocaine de football (« FRMF ») concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Maroc 2025. Le panel du TAS a statué comme suit. La décision de la Commission d’appel des FAC du 17 mars 2026 est annulée. La décision du Conseil de discipline de la CAF du 11 février 2026 est confirmée. Le Sénégal a donc été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF Maroc 2025 par le TAS. La CAF respecte la sentence du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre».