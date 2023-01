Le Sporting prévient Tottenham pour Pedro Porro

La suite après cette publicité

Jugé comme l’un des principaux talents du Sporting CP, le latéral droit espagnol Pedro Porro (23 ans) réalise un début de saison probant. Il affiche déjà 2 buts et 10 offrandes en 22 matches avec le club portugais où il a signé cet été contre 8,5M€ en provenance de Manchester City. Évoqué en fin de saison dernière au Real Madrid et au Bayern Munich, il pourrait rejoindre une écurie plus huppée assez rapidement. Désireux de renforcer son effectif de Tottenham, Antonio Conte est particulièrement friand du joueur, mais cela ne sera pas évident pour son club de Tottenham.

Selon les informations du Guardian, des discussions ont eu lieu via des intermédiaires et confirment que le Sporting CP n’est pas opposé à un départ de Pedro Porro mais à la seule et simple option où un club serait en mesure de lever l’option d’achat du joueur. Celle-ci est fixée à 36,7 millions de livres sterling soit 45 millions d’euros. Les Spurs qui disposent de Matt Doherty (30 ans), Djed Spence (22 ans) et Emerson Royal (23 ans) - mais où aucun de ces trois joueurs n’a pleinement convaincu - savent désormais à quoi s’en tenir.

