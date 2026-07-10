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Coupe du Monde 2026 : l’erreur du Maroc selon Zlatan Ibrahimovic

Par Maxime Barbaud
1 min.
Zlatan Ibrahimovic @Maxppp
France 2-0 Maroc
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Consultant pour la chaîne FOX Sports durant cette Coupe du Monde, Zlatan Ibrahiomovic était évidemment devant sa télévision pour ce quart de finale entre la France et le Maroc (2-0). À l’issue du match, il a livré son analyse, notamment sur Kylian Mbappé après que celui-ci ait vu son penalty être arrêté par Bounou. Selon l’ancien attaquant suédois, c’est là que les Lions de l’Atlas ont fait une erreur. Le Français serait devenu encore plus déterminé par son occasion manquée, alors que ses adversaires pensaient avoir échappé à la sentence.

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«Je riais quand tout le monde s’est mis à parler du penalty manqué. Pourquoi ? Parce que j’ai déjà vu cette histoire. Les grands joueurs sont dangereux. Les grands joueurs énervés le sont encore plus. Le Maroc pensait avoir changé le match. Leur gardien arrête le penalty, le public explose, le banc célèbre… Mais la plus grosse erreur à faire face à une superstar, c’est de croire qu’il est fini après un mauvais moment. C’est là qu’il devient impitoyable», assure le dirigeant milanais. «J’ai observé Mbappé après le penalty manqué. Son langage corporel n’a jamais changé. Pas de panique, pas de frustration, pas de peur. Il ressemblait à un homme qui avait déjà décidé comment l’histoire allait se terminer. Puis il marque. Puis il offre un autre but. Puis la France file vers les demi-finales. C’est ce que font les joueurs d’élite : ils punissent le doute».

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