CAN 2025, Maroc : Achraf Hakimi réagit à la venue de Kylian Mbappé

Comme Zidane au dernier match de l’Algérie, Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu pour la rencontre entre le Maroc et le Mali. La star de l’équipe de France était présente pour soutenir son ami Achraf Hakimi qui n’a finalement pas joué. Qu’importe, le latéral droit marocain a apprécié le geste. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il a tenu à lui adresser un message.

«C’est un plaisir de voir mon ami dans mon pays. Mbappé aime beaucoup le Maroc. Il vient ici souvent. Il profite du pays, de la nourriture. Je suis très content qu’il soit venu de voir le match. Il a aimé notre équipe et il a dit qu’on s’était amélioré et qu’on pouvait gagner cette CAN.» Un message sympa.