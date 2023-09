Al-Ittihad a un drôle de plan B en cas d’échec dans le dossier Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Déterminé à ajouter un énième joueur prestigieux à son effectif, Al-Ittihad a fait des pieds et des mains pour tenter de recruter Mohamed Salah, cet été. En effet, le champion de Saudi Pro League en titre a proposé un joli pactole, soit plus de 150 M€ pour l’attaquant des Reds, mais s’est heurté à l’intransigeance de Liverpool, souhaitant conserver à tout prix sa vedette.

Néanmoins, le club saoudien n’a pas dit son dernier mot et comme nous l’évoquions la veille, il envisage de revenir à la charge l’hiver prochain pour le buteur des Pharaons (88 Sélections, 49 buts). Malgré tout, l’équipe de Karim Benzema et N’Golo Kanté a envisagé un plan B en cas d’échec dans le dossier Mohamed Salah. Selon The Telegraph, Al-Ittihad considère Richarlison comme une alternative. L’attaquant brésilien a certes vécu une première saison mitigée avec Tottenham (35 matchs, 3 buts, 3 passes décisives toutes compétitions confondues) mais reste un joueur au profil intéressant, disposant d’une belle cote à l’étranger.