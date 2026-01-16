Mercato : le Paris FC et l’Europe s’arrachent le phénomène "Zabi la Magie"

Il y a des surnoms qui ne trompent pas. À Abidjan, dans le quartier populaire de Yopougon, on l’appelle "Zabi la Magie". Aujourd’hui, c’est sur les pelouses de France que la magie opère. Le milieu de terrain du Stade de Reims est incontestablement l’une des révélations de cette saison 2025-2026 en Ligue 2. L’ascension est fulgurante. Il y a tout juste un an, ce pur produit d’Ivoire Football Club Academie dribblait encore en quatrième division ivoirienne. Recruté par Reims en janvier 2025 pour renforcer la réserve (N3), il n’aura fallu que deux matchs pour que le staff pro ne le happe définitivement. Aujourd’hui c’est une valeur sûre du club champenois et de l’antichambre de l’élite.

Ce qui frappe d’abord chez Patrick Zabi, c’est ce physique hors-norme : 1m91 sous la toise. Une véritable tour de contrôle capable de dominer n’importe quel duel aérien et de protéger son ballon avec une force naturelle impressionnante. Mais réduire l’Ivoirien à son gabarit serait une erreur grossière. Ballon au pied, l’éléphant se transforme en artiste. Héritier du football de rue à effectif réduit, il a conservé cette folie créatrice : feintes de corps, tacles glissés rageurs, trivelas et combinaisons dans les petits espaces. «Il s’excentre, fait le lien et crée des angles comme un footballeur de rue sur la grande scène», note un recruteur bluffé. Un mélange détonant de puissance et de finesse qui rappelle inévitablement les profils de Paul Pogba ou de son illustre compatriote Yaya Touré.

Le Paris FC voit en lui le futur visage du club

Cette saison, Zabi confirme tout son potentiel. Avec 18 apparitions (2 buts, 3 passes décisives toutes compétitions confondues), il porte l’entrejeu rémois. Son but de 25 mètres face à Annecy début janvier a marqué les esprits. Et forcément, cela ne laisse personne indifférent si bien que les scouts et recruteurs de France mais aussi de toute l’Europe sont souvent de sortie et ne ratent rien des performances de la pépite ivoirienne. Selon nos informations, le Paris FC fait le forcing. Identifié par la galaxie Red Bull comme un "futur crack" mondial, le club de la capitale est prêt à miser gros. Si certains doutaient des 15 M€ (bonus compris) que le PFC voulait investir il y a quelques mois, les récentes prestations du joueur ont validé la "hype". Paris voit en lui l’élément d’avenir capable d’incarner le nouveau visage du club.

Mais le PFC n’est pas seul. La concurrence est féroce. Un club italien dont le nom n’a pas filtré, Brentford, Crystal Palace, Fulham, sans oublier Mönchengladbach sont tous tombés sous le charme de Zabi. Face à cette "folie" ambiante, le Stade de Reims (actuel 2e de Ligue 2) sait qu’il sera impossible de retenir son joyau sous contrat jusqu’en juin 2029. La direction champenoise a fixé la barre très haut et s’apprête à gérer les enchères. Quant au natif de Yopougon, ambitieux et désireux de quitter l’antichambre de l’élite pour poursuivre sa progression fulgurante, il privilégiera le meilleur projet sportif. La bataille pour "Zabi la Magie" ne fait que commencer.