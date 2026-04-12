Manchester City : Pep Guardiola s’offre une nouvelle sortie médiatique remarquée sur Rayan Cherki

Les amateurs de Premier League auront droit à un sacré choc cet après-midi, avec Chelsea qui accueille Manchester City à 17h30. Un match qui peut clairement remettre les Cityzens dans la course pour le titre, puisqu’en cas de victoire à Stamford Bridge, les hommes de Pep Guardiola se retrouveraient à six points des Gunners, avec un match de retard. Avec un duel entre les deux clubs le week-end prochain… Autant dire que ces dernières semaines de course au titre de Premier League s’annoncent passionnantes.

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Surtout que les Gunners ne sont pas franchement dans une forme étincelante… Tout le contraire des Mancuniens qui, malgré cette élimination contre le Real Madrid en huitièmes de Ligue des Champions, enchaînent en Premier League malgré deux matchs nuls sur les deux dernières journées. Et pour ce sprint final, Pep Guardiola peut compter sur ses hommes forts… dont Rayan Cherki, lui qui affiche trois buts et huit passes décisives en 25 rencontres de Premier League (pour 14 titularisations).

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Des propos dithyrambiques

L’ancien de l’OL a déjà convaincu tout le monde chez nos voisins anglais, au point où la presse britannique demande à Pep Guardiola de faire de lui un intouchable qui ne doit jamais quitter le onze titulaire. Interrogé sur sa gestion de Cherki avant ce duel contre les Blues, le tacticien catalan n’a pas hésité à encenser le Français : « je suis très agréablement surpris, c’est un des talents les plus incroyables que j’ai vus. J’espère qu’il va rester ici longtemps, car il a les qualités pour être un joueur d’une top équipe. C’est difficile de trouver un joueur avec ce profil, c’est un peu comme Bernardo (Silva, NDLR), a lancé l’ancien du Barça ».

« Dans les moments difficiles, sous grosse pression, c’est comme un match amical pour lui, il s’en fiche. En tant que coach, quand je parle à mon directeur sportif, c’est le profil le plus important que je veux trouver. C’est un joueur très habile et qui a de la qualité dans le dernier tiers. C’est pour ça que parfois quand il décroche pour aller chercher le ballon auprès du gardien, je lui dis de ne pas le faire, je veux le voir dans le dernier tiers du terrain », a conclu Guardiola. Autant dire que Cherki sera très attendu contre Chelsea…