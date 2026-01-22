Menu Rechercher
Ligue des Champions

Jérôme Rothen taille le niveau de l’OM

Marseille 0-3 Liverpool

Battu 3 buts à 0 par Liverpool au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a de nouveau vécu une soirée agitée en Ligue des Champions. Le club entraîné par Roberto De Zerbi peut toujours se qualifier pour les barrages, mais la prestation des coéquipiers de Benjamin Pavard fait couler beaucoup d’encre. Et pour Jérôme Rothen, malgré le désir de l’OM de se renforcer à chaque mercato, l’équipe olympienne n’a toujours pas le niveau de la C1.

Rothen s'enflamme
🗣 "Quel joueur arrivé cette saison a fait passer un cap ? Joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, Paixao n'était pas là contre Liverpool, c'est bien qu'il y a un problème ! C'est une équipe de Ligue Europa"

Le constat de @RothenJerome sur le niveau de Marseille cette saison.
« On m’avait attrapé… L’attaché de com’ de l’OM, je le revois à ce qu’il m’a dit il y a quelques mois. Je suis blacklisté là-bas, mais il n’y a pas de soucis. (…) Tout ce que j’ai pu dire il y a quelques mois, ça me donne raison. Collectivement, cette équipe est limitée. Je ne la vois pas passer un cap en Ligue des Champions. Il y a eu des bons matches contre le PSG, contre certaines équipes de Ligue 1, mais ce n’est pas le niveau de la Ligue des Champions. Tu n’es pas invité sur ces matches-là. (…) Dans le recrutement… Quel joueur qui est arrivé a fait passer un cap à Marseille ? Le meilleur, c’est Greenwood. La plus grosse recrue de l’histoire (de l’OM), c’est Paixão. Paixao, au bout de 6 mois, plus grosse recrue et tu ne le fais pas jouer le match le plus important de l’OM donc il y a un problème. Gomes est sur la liste des transferts, O’Riley est sur la liste des transferts… (…) L’OM est une équipe de Ligue Europa », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

