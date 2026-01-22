Jérôme Rothen taille le niveau de l’OM

Battu 3 buts à 0 par Liverpool au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a de nouveau vécu une soirée agitée en Ligue des Champions. Le club entraîné par Roberto De Zerbi peut toujours se qualifier pour les barrages, mais la prestation des coéquipiers de Benjamin Pavard fait couler beaucoup d’encre. Et pour Jérôme Rothen, malgré le désir de l’OM de se renforcer à chaque mercato, l’équipe olympienne n’a toujours pas le niveau de la C1.

« On m’avait attrapé… L’attaché de com’ de l’OM, je le revois à ce qu’il m’a dit il y a quelques mois. Je suis blacklisté là-bas, mais il n’y a pas de soucis. (…) Tout ce que j’ai pu dire il y a quelques mois, ça me donne raison. Collectivement, cette équipe est limitée. Je ne la vois pas passer un cap en Ligue des Champions. Il y a eu des bons matches contre le PSG, contre certaines équipes de Ligue 1, mais ce n’est pas le niveau de la Ligue des Champions. Tu n’es pas invité sur ces matches-là. (…) Dans le recrutement… Quel joueur qui est arrivé a fait passer un cap à Marseille ? Le meilleur, c’est Greenwood. La plus grosse recrue de l’histoire (de l’OM), c’est Paixão. Paixao, au bout de 6 mois, plus grosse recrue et tu ne le fais pas jouer le match le plus important de l’OM donc il y a un problème. Gomes est sur la liste des transferts, O’Riley est sur la liste des transferts… (…) L’OM est une équipe de Ligue Europa », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.