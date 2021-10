Qualifications Mondial 2023 (F) : la France étrille l'Estonie et reprend la tête

La France enchaîne et reprend le contrôle. Opposées à l'Estonie, ce vendredi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, les joueurs de Corinne Diacre ont offert un véritable festival offensif aux spectateurs du stade Duvauchelle à Créteil en s'imposant 11 buts à rien. Onze buteuses différentes se sont distinguées face à la nation bonne dernière du groupe I.

Grace Geyoro (5e), Marie-Antoinette Katoto (15e), Eve Périsset (25e, sp), Delphine Cascarino (29e) et Sandie Tolettie (45e) ont d'abord porté le score à 5-0 à la pause avant que Maria Orav (52e, csc), Kadidiatou Diani (53e), Heleri Saar (79e, csc), Kenza Dali (90e) ainsi que Aïssatou Tounkara, auteure d'un doublé éclair (65e, 72e) ne parachève ce large succès des Françaises 11-0. Après leur succès plus étriqué contre la Slovénie (3-2), les Bleues enchaînent une 4ème victoire de rang et reprennent les commandes du groupe I devant le Pays de Galles.

