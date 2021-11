JT Foot Mercato : la descente aux enfers continue pour Eden Hazard au Real Madrid

La suite après cette publicité

Acheté pour environ 115 M€ en juillet 2019 par le Real Madrid, Eden Hazard n'est que l'ombre de lui-même dans la capitale espagnole. Ce dernier a multiplié les blessures et n'a jamais retrouvé son niveau de Chelsea. Depuis son transfert il n'a joué que 53 matches avec le club madrilène pour seulement 5 petits buts... Un bilan famélique au vu de l'investissement consenti. Et depuis le début de saison, ce n'est pas beaucoup mieux puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, en 11 rencontres, toutes compétitions confondues. si Hazard veut s'en aller, Carlo Ancelotti ne le retiendra pas, comme il l'a affirmé en conférence de presse. «Jamais dans ma carrière d'entraîneur je n'ai forcé un joueur à rester alors qu'il voulait partir (...) Si un joueur veut partir, il partira. Il n'y a pas beaucoup de doute à ce sujet.» C'est dit !

CR7, le Michael Jordan du football

Nouvelle soirée de gala pour Cristiano Ronaldo, alias Mr Ligue des Champions. Le Portugais a permis à Manchester United d'arracher le nul face à l'Atalanta, grâce à un nouveau doublé. Son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l'a remercié et en a profité pour comparer CR7 à Michael Jordan, la légende du basket. «Bien sûr, Cristiano est un leader dans le groupe, mais c'est ce qu'il fait, il marque des buts. Nous ne sommes pas contents d'avoir concédé deux buts, mais il offre ces moments et je suis sûr que les Chicago Bulls n'ont pas été dérangés non plus d'avoir Michael Jordan», a-t-il concédé en conférence de presse.

Al-Sadd campe sur ses positions pour Xavi

Si la presse espagnole annonce l'arrivée de Xavi sur le banc du FC Barcelone comme imminente, la réalité est tout autre. Son club d'Al-Sadd ne voudrait pas faire d'effort, sauf si le président du Barça venait négocier en personne. Mais au vu des problèmes financiers des Blaugranas, il y a peu de chance que cela arrive. Reste la solution de payer la clause libératoire de l'ancien joueur catalan qui est d'environ 1 M€. Si le Barça peine déjà à payer ce montant, que dire du salaire de Xavi et de ses adjoints qui s'élèverait à 3,5 M€...