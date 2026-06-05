Newcastle : la folle anecdote sur Hatem Ben Arfa

Les anecdotes sur Hatem Ben Arfa sont nombreuses. L’international français, qui est pour beaucoup le symbole d’un talent qui n’a jamais confirmé, a tout de même eu une carrière riche lors de ses passages à l’OL, l’OM, Rennes, Newcastle ou encore le PSG. La dernière anecdote en date concerne justement Newcastle lors de son passage en Premier League. Au micro de France Bleu, l’ancien gardien rennais Romain Salin s’est rappelé d’une histoire folle lors d’une affiche entre les Magpies et Rennes en Ligue Europa.

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«On n’était pas une grosse équipe même si on termine 3e de la poule. On va à Newcastle avec l’ambition de gagner pour passer. On joue la première période, Ben Arfa est sur le terrain et il nous met une misère, mais une vraie misère, incroyable. Il fait la passe à Sylvain Marveaux et il marque. Et puis à la 35e, on voit Ben Arfa qui demande le changement. Ok. À la fin du match, je vais voir Sylvain Marveaux pour lui demander ce qu’il s’est passé avec Ben Arfa, s’il est blessé. Il me dit "mais Romain, on ne sait pas. On est rentrés à la mi-temps, il était déjà dans sa voiture, il a juste dit : ils sont nuls (ndlr : Rennes) démerdez-vous". Sauf que quand il sort, l’équilibre de l’équipe est perturbé et nous, on arrive finalement à arracher le nul.»