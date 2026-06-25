CdM 2026, Corée du Sud : Kang-in Lee présente ses excuses

Cette nuit, la Corée du Sud a réalisé une sacrée contre-performance en s’inclinant 1-0 face à l’Afrique du Sud. Une défaite qui a envoyé les Bafana Bafana en seizièmes de finale, tandis que les Sud-Coréens vont devoir patienter avant de savoir s’ils feront ou non partie des huit meilleurs troisièmes. En attendant, le Parisien Kang-in Lee a tenu à s’excuser auprès des supporters coréens.

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«Je pense que mes qualités techniques étaient insuffisantes, tout comme celles de mes coéquipiers qui n’ont pas réussi à gagner. Je dois donc beaucoup réfléchir à cette performance et essayer de m’améliorer. J’espère que la chance sera de notre côté pour les deux ou trois prochains jours. Comme nous pourrions devoir jouer un autre match, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et nous préparer minutieusement afin que ce genre de rencontre ne se reproduise plus. Les supporters nous ont apporté un soutien incroyable et, malgré de nombreuses difficultés, ils nous ont encouragés jusqu’au bout. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu gagner malgré tout», a-t-il confié à l’issue du match.