Ligue des Champions : le FC Barcelone annonce déposer une nouvelle plainte contre l’arbitrage !

Rien de nouveau sous le soleil. Une semaine après avoir annoncé déposer plainte auprès de l’UEFA, contre l’arbitrage du quart de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (0-2), le FC Barcelone a remis l’ouvrage sur le métier. Au surlendemain de son élimination cruelle face aux Colchoneros (victoire 2-1, défaite 3-2 au cumulé), le club catalan s’est fendu d’un communiqué incendiaire.

La suite après cette publicité

Comme lors du match aller, le Barça y dénonce les décisions arbitrales de Clément Turpin soi-disant en sa défaveur, non conformes au règlement, et surtout lourdes de conséquences, à tous les niveaux pour le club. «Le FC Barcelone a déposé une plainte auprès de l’UEFA concernant la performance arbitrale lors du quart de finale de Ligue des champions disputé contre l’Atlético Madrid. Le club considère que, sur l’ensemble des deux matchs, plusieurs décisions arbitrales ont été prises qui n’étaient pas conformes aux Lois du Jeu, résultant d’une application incorrecte du règlement et d’un manque d’intervention appropriée du système VAR sur des incidents manifestement importants», peut-on lire.

La suite après cette publicité

Le Barça souhaite "collaborer" avec l’UEFA pour améliorer l’arbitrage

Une nouvelle plainte symbolique - qui ne devrait pas remettre en cause la qualification de l’Atlético de Madrid - surtout destinée à provoquer un électrochoc chez l’instance du foot européen, pas épinglée pour la première fois.« Selon le FC Barcelone, l’accumulation de ces erreurs a eu un impact direct sur le déroulement des matchs et sur l’issue finale de la rencontre, causant un préjudice sportif et financier important au club», ajoute le club blaugrana.

«Par cette plainte, le Club réitère les demandes précédemment adressées à l’UEFA et, dans le même temps, propose de collaborer avec l’organisation dans le but d’améliorer le système d’arbitrage afin d’assurer une application plus rigoureuse, équitable et transparente des Lois du Jeu.» Pour rappel, Raphinha avait passé un sacré coup de gueule après l’élimination de son équipe, allant jusqu’à parler d’un «match volé». L’expulsion d’Eric Garcia, le but annulé de Ferran Torres ou encore le possible penalty non sifflé sur Dani Olmo ont aussi eu le don faire fulminer Joan Laporta.