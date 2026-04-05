Monaco : la grande joie de Lukas Hradecky après le succès contre l’OM

Ce dimanche soir, l’AS Monaco a battu l’OM en clôture de la 28e journée de Ligue 1 (2-1). Avec ce succès face à un concurrent direct, Monaco reste sur sept victoires de suite en championnat et revient à hauteur de son adversaire du soir à la 5e place de l’élite. Une superbe opération qui porte également le sceau de Lukas Hradecky, auteur d’un grand match dans les buts du club de la Principauté.

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Après la rencontre, le gardien finlandais a fait part de sa satisfaction au micro de Ligue 1+ : «une victoire après la trêve internationale, c’est jamais simple. On s’est beaucoup parlé et on savait que ce match était important. Revenir à hauteur de Marseille est une très bonne chose ce soir. Je suis là pour l’équipe, c’est une belle victoire collective. 7 victoires de suite ? C’est fabuleux, j’espère qu’on va pouvoir continuer le plus longtemps possible. On a une belle équipe mais il faut continuer de travailler.»