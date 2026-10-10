Ligue 2 : le Red Star s’impose à Clermont et prend la tête, Nantes accroché par Reims

Le Red Star a réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de Clermont (3-2), ce samedi, lors de la 8e journée de Ligue 2. Malgré l’égalisation du jeune Enzo Cantero après l’ouverture du score d’Ikanga, et un but tardif de Bianchini sur pénalty (90e), les hommes de David Guion ont de nouveau craqué. Durand a rapidement redonné l’avantage aux visiteurs, avant qu’Ikanga ne s’offre un doublé à la 68e minute. Clermont n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison et reste provisoirement 17e, tandis que le Red Star prend provisoirement la tête du classement.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Nantes et Reims se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Malgré l’avantage du terrain, les Canaris n’ont pas réussi à faire la différence face à une formation rémoise qui repart avec un point. Les deux équipes se sont neutralisées dans une rencontre marquée par une possession équilibrée, au terme de laquelle Nantes reste 13e. Reims, de son côté, grimpe provisoirement à la 4e place du classement.