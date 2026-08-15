«Je dois parler avec ma femme» : la réponse ironique de Luis Enrique à un journaliste

Quelques jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), le Paris Saint-Germain peut déjà remporter un deuxième trophée. Les Parisiens défieront le Racing Club de Lens ce dimanche dans le cadre du Trophée des Champions. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique n’a rien laissé filtrer sur sa composition d’équipe, preuve que ce match lui tient particulièrement à coeur.

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«Si je vais faire tourner demain ? Tu veux que je donne des pistes à l’adversaire. Je ne sais pas, je dois parler avec ma femme pour savoir qui va jouer», a plaisanté le coach parisien après une question posée par un journaliste sur sa composition d’équipe.