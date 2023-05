Man City : la réaction d’Ilkay Gündogan au sacre final en Premier League

La suite après cette publicité

Manchester City continue sa domination sur le football anglais, et avec la manière. Avec la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0), les Skyblues s’offrent un neuvième sacre final en Premier League, qui est également le troisième consécutif et le cinquième sous les ordres de Pep Guardiola, en seulement six saisons passés par l’Espagnol sur son banc. Ce premier trophée de la saison pour les pensionnaires de l’Etihad pourrait être le premier d’un historique triplé, en cas de victoires en finales de la Ligue des champions, face à l’Inter le 10 juin prochain, et de la FA Cup, face à son éternel rival et voisin Manchester United une semaine plus tôt.. Et dans un entretien accordé au média officiel du club, le capitaine allemand Ilkay Gündogan, qui pourrait bien rester à Manchester alors qu’il était annoncé partant au FC Barcelone, s’est dit fier du chemin parcouru par son équipe pour aller chercher le Saint-Graal, à une journée de la fin du championnat.

«Avoir aidé le club à remporter un troisième titre consécutif en Premier League est quelque chose de très spécial. La Premier League est sans aucun doute le championnat le plus exigeant et le plus compétitif au monde, ce qui en dit long sur l’ampleur de l’exploit. Cette équipe est si talentueuse et si spéciale et le fait d’avoir été capitaine cette saison a été un énorme privilège. Je voudrais également remercier Pep, toute l’équipe d’encadrement et tous ceux qui travaillent dans ce club de football. Chaque jour, ils nous apportent, à nous les joueurs, tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Nous n’aurions jamais pu remporter ce titre sans leur soutien. Le fait d’avoir remporté ce trophée trois fois de suite et cinq fois en six ans est incroyable. Cette qualité et cette constance contribuent à résumer ce que représente Manchester City et garantissent que le club continuera à viser le succès à l’avenir. C’est une saison que je n’oublierai jamais.»

