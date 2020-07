Le Stade de Reims crée la surprise en recrutant Valon Berisha

Les amateurs de Bundesliga et Serie A le connaissent bien. Prêté par la Lazio Rome au Fortuna Düsseldorf, Valon Berisha a retrouvé un peu de temps de jeu avec la formation allemande, lui qui a fait treize apparitions durant la deuxième partie de saison. Mais avec la fin du championnat d'Allemagne, le milieu de terrain de 27 ans était rentré à Rome pour retrouver les Biancocelesti, avec lesquels il était sous contrat jusqu'en 2023. Mais finalement, le principal concerné ne restera pas en Italie.

À la recherche de renforts sur ce mercato estival, le Stade de Reims a en effet créé la surprise ce jeudi en officialisant l'arrivée du Kosovar (18 sélections, 3 buts). «Le cahier des charges était exigeant et le profil forcément rare... Le Stade de Reims tient le milieu de terrain complet, expérimenté et décisif qu'il convoitait en la personne de Valon Berisha. (...) Un CV haut de gamme pour celui qui portera le numéro 14 et a paraphé ce soir pour les quatre prochaines saisons», expliquent les Rémois dans leur communiqué. Et pour réaliser ce joli coup, le SDR a dû dépenser environ 5 millions d'euros.