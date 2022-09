Mercato : un été de plus-values records

Alors que le mercato estival a désormais fermé ses portes depuis une dizaine de jours, retour sur quelques chiffres incontournables inhérents à cette fenêtre de transferts. Acheté 7,5 millions d'euros par le Real Madrid en 2015, Casemiro a été vendu avec une plus-value de 842% à Manchester United (70,65M€). Parmi les dix transferts les plus onéreux de ce mercato, seul celui de Matthijs De Ligt a moins rapporté à la Juve que le prix investi sur le Batave lors de son achat à l'Ajax Amsterdam, en 2019 (-22%,, acheté 85M€ et revendu contre 67M€). Sur ces derniers, quatre ont d'ailleurs concerné des joueurs auriverde, cumulant une somme de dépenses totale de 281,65M€.

La suite après cette publicité

En l'espace de 12 mois, Marc Cucurella a vu sa valeur exploser, passant de 18 à 65 millions d'euros : un record. La plus grosse plus-value de ce mercato a d'ailleurs été réalisée par le club amstellodamois. Antony, acheté 15,75 millions d'euros à Leicester en 2020 a rapporté 79,25 millions d'euros au club néerlandais, à l'occasion de son achat par Manchester United (pour 95M€). Derrière le Brésilien, son compatriote Casemiro (+ 63,15M€), Aurélien Tchouaméni (+ 62M€) et Alexander Isak (+ 55M€) ont été les trois transferts ayant rapporté la plus-value la plus importante à leur club précédent.