Chelsea : le regard lucide de Cesar Azpilicueta

Chelsea s'est imposé à Lille (1-2), validant son billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Cesar Azpilicueta, capitaine des Blues et auteur du deuxième but des siens, avait le sentiment du devoir accompli en zone mixte. D'autant que le contexte autour du club londonien, sanctionné en raison des rapports entre son propriétaire Roman Abramovich et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, est pesant.

«Ce n’est pas la préparation idéale, c'est sûr, il y a du bruit, mais ce n’est pas à nous de gérer ça, notre travail, c’est sur le terrain. Bien sûr, c’est plus simple quand il n’y a pas de bruit. Mais notre travail, c’est d’aller au centre d’entraînement tous les jours et chercher à faire toujours mieux», a lâché l'Espagnol. Professionnel.