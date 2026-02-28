Ligue 1 : l’AS Monaco enchaîne contre Angers et recolle aux places européennes

Ces derniers temps, l’AS Monaco est clairement sur la pente ascendante. Après un début de saison assez honteux, les Monégasques reprennent du poil de la bête. Après être passé tout proche d’une qualification face au PSG en barrages de Ligue des Champions, le club de la Principauté restait sur cinq matches sans défaite avant d’affronter Angers à domicile ce samedi. Toujours en s’appuyant sur sa colonne vertébrale, Sébastien Pocognoli s’attendait à enchaîner ce samedi face aux Angevins. En première période, Monaco a dominé les débats. Sans être vraiment flamboyants, le club du Rocher avait le contrôle de la possession.

La suite après cette publicité

Pour autant, malgré deux opportunités franches (29e, 39e), les Monégasques n’ont pas réussi à trouver la faille. La rencontre a basculé au retour des vestiaires. Après une semelle sur la cuisse de Lamine Camara, Yassine Belkhdim a été expulsé logiquement (53e). Dès lors, l’ASM a trouvé les espaces et Folarin Balogun, opportuniste sur un centre de Teze, a ouvert le score (1-0, 57e) avant qu’Adingra ne double la mise d’une belle frappe enroulée (2-0, 61e). Par la suite, Monaco a géré son avance au score et revient provisoirement à trois points de l’OM. De son côté, Angers stagne à la 7e place.