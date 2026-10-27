Ballon d’Or, Samir Nasri : « Mbappé voit que c’est Kane, il se dit : 'ils ne vont jamais me le donner’ »

Au terme d’une longue soirée riche en suspense, Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Selon le rédacteur en chef de France Football, Vincent Garcia, l’attaquant anglais du Bayern Munich a coiffé le capitaine de l’équipe de France sur le fil, précisant même que l’écart de points entre les deux joueurs était plus serré que les 41 points qui ont séparé Rodri de Vinicius Junior en 2024. De quoi donner davantage de dramaturgie à un événement qui s’annonçait déjà fort en émotions pour les principaux prétendants. Et comme chaque année, l’identité du lauréat et/ou le classement final font jaser. Si le sacre d’Ousmane Dembélé en 2025 n’avait souffert d’aucune contestation, celui de Kane a fait réagir. Ce soir, Samir Nasri a d’ailleurs estimé que l’Anglais ne devait pas être l’élu pour avoir « seulement » remporté la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne la saison passée.

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« Ça ne me va pas du tout. On se base sur quoi ? Juste sur les buts marqués ? Il n’est pas meilleur joueur de Bundesliga. Le meilleur, c’est Olise. Il n’est même pas le meilleur de l’équipe d’Angleterre pendant la Coupe du Monde. Donc, on se base sur quoi ? Parce qu’il a marqué des buts ? Parce qu’il décroche ? Il fait un peu plus qu’un numéro 9, c’est l’attaquant moderne. Je respecte énormément Harry Kane, mais est-ce que dans sa carrière il a une campagne mémorable ? Le match le plus important de sa saison en club, la demi-finale de Ligue des champions (face au PSG), on le sort dans le match. Il fait un gros match à l’aller, oui. Dans les critères du Ballon d’Or, il n’est pas premier. (…) Je ne savais pas que ça suffisait de gagner la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne », a-t-il déclaré dans l’émission Les Affranchis, diffusée sur YouTube.

Kane ne le mérite pas selon Nasri

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille assure même qu’il ne l’aurait pas donné non plus à Kylian Mbappé, qui a fini à la deuxième place du classement final. « Pour moi, ce n’est ni Kane ni Mbappé. Mbappé ne doit pas être deuxième. Il gagne un championnat où il est tout seul à jouer dedans. C’est comme si Ferran Torres, cette saison au PSG, mettait 50 buts, qu’ils étaient champions de France, qu’ils gagnaient la Coupe de France et qu’à la fin, il gagnait le Ballon d’Or. Je ne le donne pas à Kane, je le donne à Lamine Yamal », a-t-il ajouté, avant de revenir sur la déception qu’a dû vivre Mbappé après ce nouvel échec, malgré l’obtention de son meilleur classement depuis ses débuts dans les nominations au Ballon d’Or.

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« Sur les trois finalistes, il voit que ce n’est pas Lamine Yamal (qui gagne), il se dit qu’ils le lui ont donné parce qu’il a gagné la Coupe du Monde. Là, il voit que c’est Kane, il se dit : “ils ne vont jamais me le donner. Ils l’ont donné à lui, ils ne me l’ont pas donné à moi.” Il doit se dire : “j’ai tout fait. Je suis parti à RFI, j’ai parlé du continent africain. Je suis parti là-bas, j’ai parlé de ça… Même ça, ils ne me l’ont pas donné.” » L’édition 2026 du Ballon d’Or continuera sans doute à faire couler beaucoup d’encre, mais rien n’y changera : c’est bien Harry Kane qui a touché le gros lot.