Jordan Bardella s’en prend à Kylian Mbappé

Attaquant star de l’équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé (27 ans) se distingue souvent pour ses prises de position publiques sur des questions de société. Prenant position contre le Rassemblement National avant les élections législatives de 2024, il est revenu dans un entretien pour Vanity Fair sur le sujet : «il faut combattre cette idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. On a beau être un joueur de foot, on est avant tout citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que, parce qu’on a de l’argent, parce qu’on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas.»

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Président du Rassemblement National et Député européen, Jordan Bardella en a profité pour le tacler sur le réseau social X en soulignant que le Paris Saint-Germain ne s’était jamais aussi bien comporté en Ligue des Champions que depuis son départ : «et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.)»