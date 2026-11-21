L’étau se resserre pour Xabi Alonso à Chelsea. Face à Leeds United, les pensionnaires de Stamford Bridge n’ont quasiment pas vu le jour devant leur public et ont été balayés (1-4) pour le compte de la 11e journée de Premier League. Malgré l’ouverture du score d’Emanuel Emegha, auteur de sa première réalisation depuis son arrivée chez les Blues, les Londoniens ont ensuite été dans le dur, concédant un doublé de Noah Okafor (27e, 58e), un penalty de Dominic Calvert-Lewin (53e) et un but dans le temps additionnel de Brenden Aaronson (90e+1). Au classement, Chelsea est provisoirement huitième, à un point de Leeds, sixième.

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Dans les autres rencontres de ce multiplex de 16h, Tottenham - qui avait été battu par Leeds avant la trêve - a battu Ipsiwch à domicile (2-0). Titulaire pour la première fois en championnat, le jeune Lucá Williams-Barnett (18 ans) s’est illustré en inscrivant son premier but avec les Spurs. Les hommes de Roberto De Zerbi reviennent à la 9e position, à une unité de Chelsea. Bournemouth, de son côté, a enchaîné un neuvième succès d’affilée toutes compétitions confondues en battant Nottingham Forest (2-0). Pour la première de Thomas Frank sur son banc, Crystal Palace s’est incliné à Coventry (3-2), pendant qu’Aston Villa et Sunderland se sont quittés sur un nul (0-0).

Les résultats du multiplex de 16h

Chelsea 1-4 Leeds United : Emanuel Emegha (24e) / Noah Okafor (27e, 58e), Dominic Calvert-Lewin (53e, s.p.) et Brenden Aaronson (90e+1)

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Tottenham 2-0 Ipsiwch Town : Lucá Williams-Barnett (15e) et Dominic Solanke (51e)

Bournemouth 2-0 Nottingham Forest : Evanilson (19e) et Justin Kluivert (45e+3)

Coventry 3-2 Crystal Palace : Taiwo Awoniyi (5e), Tatsuhiro Sakamoto (30e) et Dwight McNeil (85e, CSC) / Yéremi Pino (13e) et Jørgen Strand Larsen (45e+1)

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Aston Villa 0-0 Sunderland