OL - Lens : les compositions officielles

Place à la 34e et dernière journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit le RC Lens au Groupama Stadium. Actuel 4e du championnat, l’OL est dans l’obligation de l’emporter ce soir pour espérer obtenir une place en Ligue des champions. En face, les Lensois sont certains de terminer à la 2e place, ils n’ont rien à jouer ce soir, mais certainement l’ambition de bien terminer cette saison. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Greif au but, Kluivert est titulaire et forme la charnière centrale avec Niakhaté, Mata est à droite, Abner à gauche. Au milieu de terrain, on retrouve Mangala et Tolisso, Matiland-Niles et Moreira ailiers. Du côté de l’attaque, Endrick est avant centre avec Sulc un cran derrière. Chez les visiteurs, Pierre Sage reste fidèle à son 3-4-2-1. Gorgelin en dernier rempart, Antonio est aligné avec Sarr et Celik en défense centrale. Masuaku et Abdulhamid pistons, Bulatovic et Haïdara dans le cœur du jeu. Enfin, un trio offensif avec Thauvin à droite, Saïd à gauche et Sotoca en pointe.

Les compositions

OL :

Lens :