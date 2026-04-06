La guerre fait rage pour le futur boss de la Fédération italienne !

Après les départs de toutes les grosses têtes de l’Italie, il est l’heure de faire des choix. Et pour amener du monde à la tête de la fédération, cela semble être très complexe à ce jour. Par ailleurs, à l’approche des élections du 22 juin pour désigner le nouveau président de la Fédération italienne, la Serie A accélère les discussions en interne. Dans cette situation, critique et interrogative, une assemblée des clubs est d’ailleurs prévue le 13 avril afin de clarifier les positions. Pour l’instant, aucun candidat officiel n’a été soutenu. Le président Ezio Maria Simonelli a toutefois laissé entendre qu’un profil d’ancien joueur serait le bienvenu, et le nom de Demetrio Albertini revient. Déjà candidat par le passé, il bénéficie d’une certaine légitimité. Cependant voilà, le désaccord est total chez la Nazionale. Deux camps s’opposent.

La suite après cette publicité

En effet, les noms de Paolo Maldini et Alessandro Del Piero circulent avec insistance. Maldini dispose d’une expérience à l’AC Milan et Del Piero reste en retrait depuis la fin de sa carrière en 2011. À l’inverse, un personnage fait complètement l’unanimité : Giovanni Malagò. Ancien président du CONI et acteur clé du succès des JO de Milano-Cortina, celui-ci ne ferait pas la fine bouche pour succéder à Gabriele Galvina. Même si la ligue reste dans son coin et ne souhaite pas dévoiler ses préférences trop tôt, un nom capable de fédérer les 20 clubs italiens est plus que jamais attendu. L’attente fait évidemment couler de l’encre…