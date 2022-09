Liga : Bilbao corrige Almeria

En ouverture de la 7eme journée de Liga, l'Athletic Bilbao recevait Almeria. Les Basques avaient l'opportunité de monter sur le podium et se rapprocher du Barça et du Real Madrid en cas de victoire. Et c'est désormais le cas grâce à un très beau succès tout en maitrise (4-0). Ce succès enfonce également Alméria à la 17eme place.

Comme souvent avec Bilbao, les frères Williams ont trouvé la faille. Inaki avait d'abord ouvert le score alors que Nico avait scellé le succès des siens. Les autres buteurs de la rencontre se nomment Sancet et Vesga.