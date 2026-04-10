Inter Milan : nouveau coup dur pour Lautaro Martinez

Décidément, son début d’année 2026 est plus compliqué que prévu. Blessé pendant plus d’un mois à cause d’une blessure au mollet mi-février, Lautaro Martinez est encore touché. Après avoir fait un retour remarqué en inscrivant un doublé face à l’AS Rome, l’attaquant argentin de l’Inter Milan va encore être éloigné des terrains pendant un certain temps.

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Comme le rapporte Sky Italia, le joueur de 28 ans devrait être absent 15 jours en raison d’une élongation du mollet de la jambe gauche. Un nouveau coup dur pour le joueur mais qui n’aura pas de grandes conséquences à priori pour les Intéristes, solides leaders de Serie A.