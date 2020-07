Premier League : les dates du mercato estival dévoilées

On y voit désormais plus clair pour le mercato estival en Premier League. Si le championnat anglais fermera ses portes le dimanche 26 juillet, la Premier League a officialisé ce mercredi les dates du marché des transferts. Celui-ci ouvrira ses portes le lundi 27 juillet et s'achèvera le 5 octobre. Les décideurs de la PL vont entrer en consultation avec leurs homologues de l'EFL pour mettre en place une période dédiée uniquement aux transferts entre les clubs de l'élite et les échelons inférieurs.

Celle-ci aurait lieu du 5 au 16 octobre. Pendant cette période, les pensionnaires de Premier League ne pourront réaliser des opérations entre eux. Seules les transactions avec les clubs de niveaux inférieurs seront tolérées. Toutes ces dates devront être validées dans les prochains jours par la FIFA.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



