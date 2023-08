La shopping-list XXL de Liverpool pour métamorphoser son milieu

Liverpool ne s’attendait pas à ça. Dépouillé de plusieurs joueurs, dont Jordan Henderson et Fabinho, l’écurie anglaise pensait qu’il serait possible de rapidement les remplacer. D’autant qu’Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai sont arrivés. Malgré cela, Jürgen Klopp a demandé un ou deux joueurs supplémentaires dans ce secteur de jeu puisque Thiago Alcantara risque aussi de rejoindre l’Arabie saoudite.

Plusieurs joueurs courtisés

Vendredi dernier, les Reds ont mis 127 millions d’euros sur la table pour recruter Moisés Caicedo. Ils s’étaient rapidement entendus avec Brighton. Il ne restait qu’à convaincre le joueur. Ce dernier a refusé la proposition du club de la Mersey, lui qui voulait respecter la parole donnée à Chelsea. Les Blues ont donc obtenu sa signature contre 133 millions d’euros. Un coup dur pour Liverpool qui s’est aussi fait doubler par les Londoniens pour Roméo Lavia (Southampton).

Deux échecs qui n’ont pas touché les pensionnaires d’Anfield. En effet, ils sont repartis en quête de la perle rare. Hier, nous vous avons révélé que Boubacar Kamara plaît beaucoup en interne. Seul problème, Unai Emery et Aston Villa ne sont pas vendeurs pour le moment. Nous vous avons aussi parlé des pistes Mario Lemina (Wolverhampton) et Ryan Gravenberch (Bayern Munich), qui ont été de nouveau activées. Dans le même temps, Skysports a révélé que les Reds avaient relancé le dossier menant à Cheick Doucouré. Crystal Palace réclame 80 millions d’euros pour son joueur.

Une piste surprise

Ce jeudi, d’autres joueurs sont évoqués dont un nom plutôt surprenant. Le Daily Mail explique que le club de la Mersey accélère pour Wataru Endo, milieu de terrain de 30 ans de Stuttgart. Le Japonais, parfaitement connu par le directeur sportif de Liverpool, Jorge Schmadtke, présente l’avantage de pouvoir jouer également en défense centrale. Un véritable couteau suisse. Selon le média anglais, il pourrait passer sa visite médicale très rapidement.

Enfin, le média néerlandais AD assure que Liverpool fonce sur Sofyan Amrabat. Des négociations auraient été entamées avec la Fiorentina et le milieu de terrain. Jürgen Klopp et son club multiplient donc les pistes en cette fin de mercato. Et comme on a pu le voir avec Caicedo, ils ont l’argent pour faire un ou deux gros coups. Affaire à suivre…