La presse allemande met la pression à la Mannschaft, le gros test qui attend la défense des Bleus

Défaite interdite

« Maintenant, Nagelsmann doit montrer ce qu’il sait faire », affiche Bild, avant le 16e de finale à venir entre l’Allemagne et le Paraguay. Un succès impératif pour poursuivre l’aventure et lancer véritablement le tournoi des Allemands. Après le revers subi face à l’Equateur (1-2), « Julian Nagelsmann est attendu au tournant et doit montrer qu’il peut emmener son équipe au niveau espéré », écrit le journal. Les Allemands attendent un vrai sursaut collectif, avec plus d’envie, plus de passion et plus de réussite de la part de leur équipe. Pour rappel, si l’Allemagne passe ce premier test, elle affrontera la France ou la Suède en 1/8e de finale.

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Match charnière pour la défense des Bleus

Avant de savoir si la France retrouvera l’Allemagne en 1/8e de finale, les Bleus vont d’abord devoir faire le travail face à la Suède. Si les attaquants français ont fait parler la poudre depuis le début du tournoi, c’est la défense qui sera également attendue au tournant face au trio Isak-Gyökeres-Elanga. « Upamecano - Saliba, match charnière», peut-on lire dans L’Équipe. Côté Bleus, William Saliba et Dayot Upamecano ont tous les atouts pour dominer le trio grâce à leur solidité, leurs repères communs et leur complémentarité. Mais la défense française a montré un seul vrai point faible jusqu’ici : un manque de concentration qui a parfois fait tâche. Le match contre la Suède devrait nous donner des éléments de réponse pour savoir si cette charnière peut emmener les Bleus au bout du tournoi.

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Ayyoub Bouaddi fait trembler les Pays-Bas

En marge de l’alléchant Pays-Bas-Maroc, qui aura lieu cette nuit, le journal NRC, s’est penché sur l’un des grands dangers du Maroc, « le mathématicien Ayyoub Bouaddi ». Le journal néerlandais présente le jeune Lillois comme la grande surprise du Maroc dans cette Coupe du Monde, grâce à sa maturité, sa vision du jeu et sa grande sérénité au milieu de terrain. Déjà devenu la plaque tournante de l’entre-jeu marocain, NRC, rappelle que Bouaddi a choisi le Maroc par conviction personnelle, liée à ses racines et à l’éducation reçue chez lui. Si le crack fait déjà parler de lui aux Pays-Bas avant la rencontre, nul doute qu’il voudra maintenant leur faire mal sur le terrain en guidant le Maroc vers les 1/8es de finale.