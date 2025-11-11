Le transfert de Georges Mikautadze a sauvé l’OL

Eagle Football Group (EFG), la société qui détient l’Olympique Lyonnais, a publié son rapport d’activités pour le premier trimestre 2025-2026 ce lundi. Les résultats montrent une baisse générale des revenus (droits TV, événements, etc.), compensée par une forte hausse des ventes de joueurs, qui atteignent 40,7 millions d’euros de recettes contre 29,7 millions un an plus tôt, soit une hausse de 37 %. Grâce à cela, le chiffre d’affaires total progresse légèrement à 70,8 millions d’euros, dont 57 % proviennent du trading de joueurs. Le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal, pour 22,6 millions d’euros hors bonus, représente la principale source de recettes du club sur la période.

EFG a également indiqué repousser la publication de ses comptes annuels 2024-2025, en attendant « la finalisation de l’examen des flux financiers entre la société et ses parties liées », avec un objectif de publication avant le 30 novembre 2025. Dans ce contexte, l’avenir à court terme de l’OL semble encore dépendre des ventes de joueurs pour équilibrer ses finances.