Real Madrid : réunion d’urgence entre Florentino Perez et Kylian Mbappé

Après un clash rendu public entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, une défaite humiliante qui a donné le titre au FC Barcelone lors du Clasico (0-2) et une prise de parole incendiaire de Florentino Perez contre la presse espagnole, Kylian Mbappé a choisi le meilleur moment pour régler ses comptes publiquement avec Alvaro Arbeloa : «le coach m’a dit que j’étais le quatrième choix en attaque (…) Non, aucun (problème avec le coach, ndlr), mais il faut accepter la décision du coach. Je dois travailler pour être meilleur que Vini, Mastantuono et Gonzalo…», a-t-il lâché en zone mixte après Oviedo.

La suite après cette publicité

Et avec une telle prise de parole, les tensions internes autour de Kylian Mbappé prennent une nouvelle ampleur, après que le capitaine des Bleus a été critiqué pour un manque d’implication et une escapade en Italie. Et le Real Madrid va maintenant passer à l’action. Selon AS, Florentino Pérez a prévu une réunion avec l’attaquant français afin d’éclaircir plusieurs épisodes tendus apparus ces derniers mois dans le vestiaire madrilène. Le président et les dirigeants souhaitaient notamment connaître l’état d’esprit du joueur et ses intentions pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s’inquiète de l’attitude de Mbappé

Cette rencontre, initialement pensée comme une discussion destinée à rétablir le dialogue, est devenue urgente après les déclarations de Kylian Mbappé à l’issue du match face à Oviedo, où il a été sifflé, et son échange médiatique avec Álvaro Arbeloa. «Si je ne le fais pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est moi qui décide, je suis l’entraîneur. J’ai eu une discussion avec lui et je ne sais pas comment il l’a interprétée», a répondu l’entraîneur merengue aux critiques. Le club estime que le vestiaire manque désormais d’une véritable structure de leadership capable de maintenir l’équilibre du groupe.

En interne, plusieurs comportements de Mbappé inquiéteraient la direction madrilène. Certains de ses coéquipiers ne comprendraient plus certaines attitudes du Français et la direction est consciente qu’il s’est éloigné du groupe. Malgré ces tensions, le Real Madrid continue de considérer le récent Soulier d’Or comme une pièce centrale du projet sportif pour l’avenir. Mais le message reste clair : aucun joueur n’est au-dessus de l’institution, comme cela avait déjà été le cas avec Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Une réunion est donc jugée indispensable afin de rétablir l’ordre avant la saison prochaine.