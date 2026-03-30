Le Real Madrid se prépare à encaisser l’argent d’une opération à la Luis Suarez

Almeria n’a pas encore réussi à retrouver la Liga, mais le club andalou sait rentabiliser ses saisons en deuxième division espagnole. La raison ? Les performances de ses buteurs. La saison dernière, Almeria a terminé sixième du classement, mais Luis Suarez lui a permis de décrocher le jackpot l’été dernier. En terminant meilleur buteur du championnat (27 réalisations), le Colombien a convaincu le Sporting Portugal d’en faire le successeur de Viktor Gyökeres. L’attaquant sud-américain passé par l’OM est même devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club portugais (22,5 M€ + 5,2 M€ de bonus).

La suite après cette publicité

Un choix payant pour les Leões puisque Suarez cartonne avec la formation lisboète (33 buts, 7 passes décisives en 42 matches, dont 24 buts en 25 matches de championnat). Il est même le deuxième meilleur buteur de notre classement des top buteurs des championnats européens. L’été prochain, Almeria pourrait refaire le même coup avec Sergio Arribas. Âgé de 24 ans, le milieu offensif espagnol évolue en Andalousie depuis août 2023 après avoir fait ses gammes au sein des équipes de jeunes du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2029, Arribas dispute sa deuxième saison en deuxième division. Et cette année, c’est la bonne.

Le Sporting CP encore à l’affût

Meilleur buteur du championnat, l’Espagnol affiche 20 buts en 32 matches. Selon Marca, les dirigeants d’Almeria savent qu’il leur sera difficile de retenir Arribas en fin de saison. Le quotidien espagnol assure même que le Sporting Portugal serait à nouveau très intéressé à l’idée de faire affaire avec le club andalou, un an après avoir recruté Luis Suarez. Arribas possède une clause libératoire fixée à 40 M€, mais son club espère en tirer au moins 25 M€. Les Andalous ont-ils les yeux plus gros que le ventre ? Une chose est sûre : ils comptent surfer sur l’état de grâce de leur protégé afin d’en récupérer le plus d’argent.

La suite après cette publicité

Et pour cause : 50% de la somme récoltée devra être reversée au Real Madrid. «Ils touchent 50 % de ma prochaine vente, mais d’après ce que j’ai compris, c’est finalement Almeria qui décide où je vais jouer : si une offre m’est faite et qu’ils l’acceptent, Madrid n’a rien à voir là-dedans, pour autant que je sache», avait confié Arribas récemment. En effet, la Casa Blanca détient toujours 50% des droits économiques d’Arribas, mais elle ne possède aucune option de rachat ni d’option préférentielle. Cela fera toujours un petit chèque à encaisser si Almeria parvient à revendre son joueur au prix fort.