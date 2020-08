Covid-19 : deux suspicions de cas à Nîmes

En Ligue 1, la reprise doit avoir lieu ce week-end par une affiche entre l'OM et l'AS St-Étienne. Mais à cause de suspicions de cas dans l'effectif marseillais, la rencontre est fortement menacée. Et ce n'est pas la seule, ce qui pourrait déstabiliser le retour du championnat.

Car le Nîmes Olympique a annoncé via un tweet « deux nouvelles suspicions de cas de Covid-19 dans son groupe professionnel ». Toutes les mesures possibles ont été appliquées, « les salariés concernés ont été placés à l'isolement en attente de nouveaux tests », ont indiqué les Crocos.