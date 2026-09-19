Corentin Tolisso : «je sais que je n’étais pas bon»

Hier soir, l’OL s’est offert le scalp de Rennes à domicile (4-0). Corentin Tolisso (32 ans) a été le dernier buteur de son équipe. Après la rencontre, le capitaine est revenu sur son début de saison un peu plus compliqué, lui qui a vécu ce but comme une libération finalement. «J’avais cette rage par rapport à mon début de saison personnel. Je ne suis pas du tout content de ce que j’ai pu produire lors des premiers matches. Je n’arrivais pas à trouver ce match référence qui pouvait me faire du bien et même à mettre ce but. J’ai raté le pénalty lors du premier match. J’ai aussi raté une grosse occasion contre Le Havre, qui aurait pu nous faire beaucoup de bien. Le fait de ne pas être décisif et très performant, ça m’impactait un peu mentalement. La seule chose que je pouvais faire, c’était travailler encore plus. Cette semaine, j’ai senti que j’avais envie de travailler beaucoup plus. Ce soir (hier), ça a payé, donc je suis content. On sait par où il faut passer pour faire de grandes performances. J’essaye d’être le plus régulier.»

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Le capitaine et milieu de terrain a ensuite évoqué la confiance que lui donne Paulo Fonseca, qui l’a soutenu en conférence de presse avant le match. «Je me remets beaucoup en question. Je sais que je n’étais pas bon lors des derniers matches. Je sais que lui aussi voit mes performances et qu’il n’était pas satisfait de moi. Du coup, j’ai vu ce qu’il a pu dire sur moi et ce qu’il pense de moi. Depuis qu’il est ici, je me sens très bien. Je pense que je suis dans ma meilleure forme. J’avais cette rage aujourd’hui (hier) pour montrer que ce qu’il a dit hier sur moi, c’était juste, qu’il avait raison et qu’il pourra toujours compter sur moi.» De quoi réjouir Fonseca et l’OL.