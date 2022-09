La réponse cinglante de l'UNFP au scandale de la FFF et de son directeur Noël Le Graët

Après les révélations de So Foot sur les problèmes internes qui ont lieu au sein de la Fédération Française de Football (guerres de clans, tensions lors des comités de direction, harcèlement sexuel et problèmes liés à l’alcool notamment), l'UNFP a publié un communiqué incendiaire sur ses réseaux sociaux. Le syndicat des footballeurs professionnels souhaite tout particulièrement que la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, «profite» du rendez-vous avec le directeur de la FFF, Noël Le Graët, pour lui «rappeler» sa mission et ses devoirs dans une telle situation.

«Un club et son directeur général ont vu leur responsabilité engagée ces deux dernières années pour des faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre d'un footballeur professionnel, sans pour autant avoir été sanctionnés par les instances sportives, malgré la demande formelle adressée par l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu... [...] Et lorsque des faits de harcèlement sont avérés, d'autant plus s'ils sont jugés et condamnés, il lui appartient alors de prononcer des sanctions suffisamment exemplaires pour décourager tous ceux qui, dans le football français, voudraient se moquer des valeurs de notre sport et n'auraient aucun respect pour la personne humaine. Pour sa dignité. Or, le silence de la Fédération, parfois son mépris pour les victimes et - pis encore - l'impunité assurée et assumée pour certains coupables bafouent ses devoirs et sa mission» peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué.